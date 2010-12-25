Янукович не позволит вмешиваться в дела Федерации футбола

Украина достигла «значительного прогресса и вернулась в утвержденный график подготовки» к Евро-2012. Об этом, как сообщает пресс-служба украинского главы государства, президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил во время телефонного разговора с Виктором Януковичем.

По сообщению, стороны также обсудили противостояние в Федерации футбола Украины и распространенную в СМИ информацию о вмешательстве государственных чиновников в работу этой общественной организации.

Янукович заявил, что ему не известны факты вмешательства в дела Федерации футбола со стороны государственных органов и служащих, но если он об этом узнает, то «жестко будет пресекать такие действия как относительно ФФУ, так и любой другой общественной организации».