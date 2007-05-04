Андрею Шевченко нужна операция

Врачи "Челси" решили, что после окончания сезона украинцу Андрею Шевченко нужно сделать операцию на паху.

В ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" Шевченко не играл из-за повреждения полученного в воскресенье на тренировке. Только теперь, после детального тестирования врачами стало ясно, что Андрею нужна операция.

Впрочем, хирургическое вмешательство не первостепенное дело, и в клубе надеются, что Шевченко поможет команде в четырех заключительных матчах сезона: против "Арсенала", "МЮ", и "Эвертона" в чемпионате, а также в финале кубка Англии.

"Мы надеемся, что он все-таки сможет сыграть без особых трудностей в заключительной фазе футбольного года. Потом, конечно, ему нужна будет операция", - говорится на официальном сайте "Синих".

Напомним, что, согласно информации с официального сайта "Челси", Шевченко получил травму в воскресенье, 29 апреля, во время тренировки. Впоследствии оказалось, что из-за нее Шева не поедет на полуфинальный матч Лиги. Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается.

Последний матч "Челси" в сезоне пройдет 19 мая (финал Кубка Англии), а Шевченко собираются оперировать после окончания всех клубных турниров, таким образом существует вероятность того, что он пропустит матч отбора к Евро-2008 с Францией 2 июня.

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