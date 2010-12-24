Семин подписал с Динамо контракт на три года

Контракт между киевским "Динамо" и 63-летним российским специалистом подписан. Срок соглашения рассчитан на три года. По словам Семина, сразу после улаживания последних документальных формальностей, были обговорены ближайшие планы "Динамо". Команда выходит из отпуска 11 января, а 16-го вылетает на первый сбор в Израиль. Следующий этап подготовки динамовцы проведут в Испании.

На вопрос, стоит ли ожидать нынешней зимой новых приобретений, тренер ответил отрицательно, подчеркнув, что в "Динамо" и так достаточно высококлассных игроков и трансферных сюрпризов не будет. А вот дать определенный ответ по поводу возможного возвращения в команду Александра Алиева наставник пока не готов. Официальное представление Семина состоится сегодня.

Спорт-Экспресс