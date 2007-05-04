У Кличко требуют $5 млн. за отмену боя с Бриггсом

Президент промоутерской организации Gotham Boxing Inc Седрик КУШНЕР подал в Верховный суд штата Нью-Йорк иск на сумму в 5 млн. долларов против украинского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) Владимира КЛИЧКО.

Как передает РИА «Новости», истец требует компенсации за отмену боя В.КЛИЧКО с американским тяжеловесом Шэнноном БРИГГСОМ.

Соответчиками по иску названы менеджер В.КЛИЧКО Шелли ФИНКЕЛЬ, его компания Shelly Finkel Management, а также промоутерские компании K2 Promotions и Sport Five.

"Представители КЛИЧКО два месяца держали БРИГГСА в "подвешенном" состоянии, - сообщил С.КУШНЕР журналистам. - Я поверил на слово менеджеру КЛИЧКО Шелли ФИНКЕЛЮ, и, к сожалению, это было ошибкой".

Поединок В.КЛИЧКО и Ш.БРИГГСА был запланирован на 11 ноября 2006 года. В ходе этого боя украинскому боксеру предстояло отстаивать свой титул в Нью-Йорке на ринге спортивно-развлекательного центра Madison Square Garden. Однако менеджер В.КЛИЧКО сначала утверждал, что бой с Ш.БРИГГСОМ состоится с вероятностью "1000 процентов", а затем начал искать других соперников. После травмы россиянина Олега МАСКАЕВА взоры команды украинского тяжеловеса обратились в сторону не имевшего на тот момент поражений американца Келвина БРОКА.

В итоге, в день, на который первоначально был запланирован бой Ш.БРИГГСА с В.КЛИЧКО, соперником украинского боксера стал К.БРОК. В.КЛИЧКО победил, во второй раз отстояв свой титул чемпиона мира по версии IBF.