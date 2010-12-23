Украине нужен клуб в Континентальной хоккейной лиге

Президент Федерации хоккея Украины (ФХУ) Анатолий Брезвин заявил, что наличие украинского клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поможет общему развитию хоккея в стране.

«Украине необходима минимум одна профессиональная команда в КХЛ, где скоростной режим выше, чем в ОЧБ (Открытый чемпионат Беларуси. - Прим.) и национальном первенстве. Только с помощью КХЛ мы сможем вернуть повседневный хоккей в нашу державу, а молодежи дадим шанс прогрессировать и играть в сильнейшей лиге, что принесет свои плоды», – приводит слова Брезвина Sokol.kiev.ua.

«Мы работаем в этом направлении. Важным элементом в насущном вопросе будет окончание реконструкции Дворца спорта в Киеве и Дворца спорта «Дружба» в Донецке».