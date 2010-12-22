Киевское Динамо возглавил Юрий Семин

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) вновь возглавил Юрий СЕМИН.

Как сообщается на сайте ФК, в качестве нового главного тренера "Динамо" Ю.СЕМИН будет представлен в пятницу, 24 декабря, в конференц-зале стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Ю.СЕМИН (1947 года рождения) 26 ноября был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Локомотива", в котором работал с 1 июня 2009 года.

Клуб «Динамо» (Киев) Ю.СЕМИН тренировал с 1 января 2008 года по 26 мая 2009.