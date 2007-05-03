Завершились полуфинальные матчи Кубка УЕФА

Завершились ответные полуфинальные матчи Кубка УЕФА.

Севилья выиграла у Осасуны 2:0 (Луис Фабиано 37, Ренато 53) и, отыграв свой проигрыш 0:1 в первой встрече, вышла в финал.

Бременский Вердер с первых минут постарался исправить свой первый проигрыш 0:3 Эспаньолу. Угу Алмейда забил гол уже на 4-й минуте, но уже на 19-й минуте Вердер остался вдесятером (вторую желтую карточку получил Клозе). Коро (50) и Лакрус (60) довели свою команду до второй победы - 2:1 в пользу Эспаньола.

Финал состоится 16 мая. Он проводится в одну игру на нейтральном поле - в Глазго.