Ваш прогноз: кто победит в Лиге чемпионов?

Букмекерские конторы ведут приём ставок на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 23 мая в Афинах между итальянским Миланом и Ливерпулем из Англии.

Как сообщает агентство Блумберг , единство прогноза пока не установилось.

Агентство Корал, находящееся в Англии, на сегодня констатирует перевес Ливерпуля 11:8. Однако крупнейшая в Ирландии букмекерская контора Падди Пауэр поддерживает соотношение 5:4 в пользу Милана.