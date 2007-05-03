Ваш прогноз: кто победит в Лиге чемпионов?
20:42, 03 мая 2007Спорт
669
Букмекеры принимают ставки
Букмекерские конторы ведут приём ставок на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 23 мая в Афинах между итальянским Миланом и Ливерпулем из Англии.
Как сообщает агентство Блумберг , единство прогноза пока не установилось.
Агентство Корал, находящееся в Англии, на сегодня констатирует перевес Ливерпуля 11:8. Однако крупнейшая в Ирландии букмекерская контора Падди Пауэр поддерживает соотношение 5:4 в пользу Милана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter