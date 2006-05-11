Кубок УЕФА выиграла испанская ”Севилья”

Голландский Эйндховен, а точнее домашняя арена местного ПСВ "Филиппс" стала местом встречи двух совершенно разных команд

Разных по стилю игры, разных по месту проживания, разных по духу, с разными игроками, с разными болельщиками, с разным менталитетом, с разными задачами в своих национальных чемпионатах и с разной историей, наконец. Обьединяло их только одно - они обе должны были выйти на нидерландский стадион, чтобы выявить обладателя Кубка УЕФА. Испанская "Севилья" и английский "Мидлсбро".

Перед игрой организаторы матча провели настоящее шоу. Действо было ярким, красивым, и оставалось только надеяться, что сама игра будет подстать предматчевым событиям - такой же зрелищной. Командам это удалось. Точнее, команде...

С первых минут "Севилья" прибрала инициативу к своим рукам. Здорово действовали фланги испанцев, где активность проявляли Хесус Навас и Даниэль. Короткие передачи и витьеватые комбинации "Севильи" становились для защитников "Мидлсбро" настоящим ребусом, разгадать который они не смогли до самого конца игры. Но как бы то ни было, первый удар в створ ворот нанес полузащитник англичан Фабио Рошембак, опасно исполнивший штрафной удар в 25-и метрах от ворот. Палоп с трудом отбил мяч кулаками.

В ответ "Севилья" максимально мобилизировала края. После двух подряд прострелов Адриану защитники "Боро" дважды срезали мяч в сторону своих ворот. Один раз снаряд прошел рядом со штангой, в другой - на чеку оказался игравший в защитной маске голкипер Шварцер.

Поняв, что "помощи" от англичан не дождешься, севильцы уже на 20-й минуте игры принялись штурмовать оборонительные редуты "Мидлсбро". Итог не заставил себя ждать.

Луис Фабиано после ювелирного навеса Хесуса Наваса из глубины поля вколотил мяч в угол ворот обреченного Шварцера. 1:0

Обескураженные игроки английского клуба сбились на неточные верховые передачи и сумбур. Сразу пришло на память, что "Мидлсбро" в Кубке УЕФА проиграл 3 последних гостевых поединка. Англичане по ходу турнира показывали достойный финалиста футбол только на домашней арене "Риверсайд". Но у родоначальников спорта №1 есть легендарный характер, на котором, собственно "Боро" и дошел... дополз до финала.

В любом случае, до перерыва никаким командным духом и не пахло. Полный контроль футболистов "Севильи" за всем, происходящим на поле, обеспечил испанцам преимущество в ударах по воротам, в поданных угловых, в заработанных штрафных, в голевых ситуациях и, как итог, в счете.

Стив Макларен, недавно назначенный преемником Эрикссона на посту тренера сборной Англии, должен был в кротчайшее время перестроить тактическую схему "Мидлсбро" на более атакующую. В противном случае, поражение было бы неминуемо. Опытный специалист так и поступил, выпустив в перерыве и по ходу игры форвардов Айегбени и Маккароне.

Но один, по-настоящему голевой момент, случился у самого стабильного нападающего "Мидлсбро" автсралийца Видуки. Как игрок не забил, находясь в убойной позиции в трех метрах от ворот, ответит только сам Марк. Но эта нереализованная ситуация, возможно, стоила англичанам шанса на отыгрыш или на поражение с другим счетом.

Этот самый "другой счет" "Севилья" начала оформлять в конце матча. Подопечные Хуанде Рамоса начали в классическом стиле ловить соперника на контратаках. На 78-й минуте Энцо Мареска коршуном набросился на отскочивший от Шварцера мяч и вогнал его в сетку ворот. 2:0

Спустя 6 минут севильский итальянец делает дубль! Приняв мяч на грудь в 22 метрах от ворот, Мареска с лета пробил по снаряду, который, проскочив по земле, оказался в дальнем углу ворот Шварцера! 3:0

Конец? Нет. Окрыленный полузащитник с Аппенин издали наносит коварный удар по воротам "Мидлсбро". Угнетенный Шварцер вновь отбил мяч на набегающего соперника, коим оказался Фредерик Кануте. 4:0

Блестящая победа блестящей "Севильи".

Главной звездой встречи, естественно, был признан Энцо Мареска. Этот полузащитник, эта команда, эти болельщики и эта страна по праву заслужили победу во втором по значимости европейском клубном турнире. Через неделю возможен успех и в самом главном состязании Старого света. "Барселона" и "Арсенал" продолжат англо-испанское противостояние в финале Лиги Чемпионов.

sportoboz