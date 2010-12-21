В Киеве будут праздновать 100-летие футбола

По случаю отмечания 100-летия футбола в Киеве в 2011 году проведут ряд мероприятий.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской госадминистрации от 10 декабря, изданном с целью развития физической культуры и спорта в столице Украины.

Этим решением столичная власть поддержала инициативу Федерации футбола Киева по празднованию юбилея футбола в столице.

Распоряжением утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению соответствующих мероприятий, возглавил который председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Как определено в документе, в январе 2011 года должна быть разработана программа общегородских мероприятий по случаю празднования 100-летия футбола, которая будет включать как спортивные, так и культурно-художественные мероприятия. Отдельно дано поручение районным госадминистрациям разработать программы районных мероприятий.

В соответствии с распоряжением, будет изготовлена специальная спортивная атрибутика с символикой и логотипом празднования, а также сувенирная продукция.

Предусмотрено издать ІІІ том книги “Киевский футбол. На рубежах времен 1991-2011”.

Финансирование мероприятий будет осуществляться как за счет бюджета города, так и за средства спонсоров и меценатов.