Суркис надеется, что Андре еще заиграет

Бразильский нападающий Андре еще может заиграть в киевском "Динамо".

Такое мнение выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Я надеюсь, что он (Андре) адаптируется в команде. Парень он, безусловно, талантливый. Надеюсь, что Андре наберет физические кондиции и усилит нашу линию нападения и покажет такую же результативность, как и в Бразилии. И пока не спешил бы обвинять нашу селекционную службу в его покупке", - цитирует Суркиса "Блик".

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