Центральный поединок тура в английской Премьер-лиге не состоится

Новая волна снегопадов и холодов заставляет переносить на более пригодное время спортивные события в Великобритании.

С утра стало известно, что сегодня не будут сыграны поединки Премьер-лиги Ливерпуль - Фулхэм и Уиган - Астон Вилла. Чуть позже пришла информация про отмену поединков Бирмингем - Ньюкасл и Арсенал - Сток.

В Ливерпуле нет совершенно никаких проблем с полем и стадионом, а вот на улицах небезопасно: 10 дюймов снега и -6 на градуснике. В Уигане ситуация немного иная, там отказала система подогрева поля, поэтому матч отменен.

Центральный поединок тура в АПЛ тоже не состоится.

Согласно сообщению официального сайта Челси, организаторы вынуждены были перенести запланированную на завтра встречу лондонцев с Манчестер Юнайтед.

В Чемпионшипе отменили уже четыре матча матча Кардифф - Бернли, Портсмут - Сканторп, Уотфорд - Престон и Миллуолл - Барнсли. Только один матч пока остается в игре в Лиге 1, а в Лиге 2 уже все отменено. Также перенесены четыре из шести матчей в чемпионате Шотландии.

Football.ua