Виталий Кличко предлагает Валуеву ”размяться на старшеньком”

Почетный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко сообщил, что готов лично выйти на ринг против Николая Валуева. «А я не гордый. Мне «Русский Гигант» интересен. Если Коле принципиально битва с Кличко — почему нет? — сказал Кличко. — Предлагаю ему размяться на старшеньком, стареньком брате. Тем более что он столько не боксировал, у него было тяжелое восстановление после непростой травмы и довольно большая пауза... Пусть сначала побоксирует со мной, а потом уже можно и о Владимире мечтать. Я бы перед поединком с победителем пары Маскаев-Питер с удовольствием поспарринговался с Валуевым. Думаю, почитателям бокса такой поединок был бы мегаинтересен, правда?».

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