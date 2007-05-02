Разбился вертолет со спонсором Челси

В ночь на среду в Великобритании разбился вертолет с болельщиками и спонсором английского футбольного клуба "Челси". Все четверо пассажиров частного вертолета погибли, передает британский телеканал SkyNews.

Летательный аппарат, на борту которого находились четверо человек, после матча между "Челси" и "Ливерпулем" во вторник вечером вылетел из ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона в Петерборо. Через некоторое время он исчез с экранов радаров, и связь с ним прервалась.

Представители лондонского футбольного клуба "Челси" заявили, что никто из руководства клуба не числится пропавшим без вести в связи с этим инцидентом.

Как сообщает SkyNews, на борту разбившегося частного вертолета Squirrel находился сэр Филипп Картер - миллионер и бывший председатель компании Everton, президент футбольного клуба "Эвертон", а ныне почетный вице-президент и известный спонсор "Челси". Картер возвращался домой после полуфинального матча Лиги Чемпионов, в котором его любимая команда потерпела поражение от "Ливерпуля", уступив в серии послематчевых пенальти.

44-летний Картер, состояние которого оценивалось примерно в 190 млн долларов, возглавляет зарегистрированную в Ноттингеме тренинговую и аутсорсинговую компанию Carter&Carter. Как сообщила журналистам представитель компании, в вертолете летели сам Филлип Картер, его пилот и еще два или три члена семьи. Отправленные на поиски вертолета спасатели обнаружили обломки машины в лесной местности неподалеку от Уонсфорда в Кембриджшира. Позже полиция обнаружила на месте аварии тела четверых мужчин. В их числе - Филлип Картер.

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