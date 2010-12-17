Динамо и Металлист узнали соперников в 1/16 Лиги Европы

Киевское “Динамо” и харьковский “Металлист” узнали своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

По результатам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), “Динамо” в 1/16 сыграет с турецким “Бешикташем”, а “Металлист” выйдет против немецкого “Байера”.

Киевляне первый матч сыграют 17 февраля 2011 года на выезде в Стамбуле, харьковская команда первую игру в этот же день проведет дома.

В случае выхода в 1/8 финала этого европейского турнира “Динамо” на этой стадии сыграет с победителем пары “Арис” (Салоники, Греция) – “Манчестер Сити” (Англия), а “Металлист” будет противостоять победителю поединка между “Наполи” (Неаполь, Италия) и испанским “Вильяреалом”. Матчи этого этапа пройдут 10 и 17 марта.

Пары 16 финала "Наполи" - "Вильяреал"

"Рейнджерс" - "Спортинг"

"Спарта" - "Ливерпуль"

"Андерлехт" - "Аякс"

“Лех” – “Брага”

“Бешикташ” – “Динамо Киев” "Базель" – “Спартак Москва”

“Янг Бойз” - "Зенит"

"Арис" - “Манчестер Сети"

ПАОК – ЦСКА

"Севилья" - "Порту"

"Рубин" - "Твенте"

"Лилль" - ПСВ

“Бенфика" - "Штутгарт"

БАТЭ – ПСЖ

"Металлист" - "Байер"

Пары 1/8

Победитель 14 – Победитель 15

Победитель 6 - Победитель 9

Победитель 12 - Победитель 8

Победитель 10 - Победитель 11

Победитель 13 - Победитель 2

Победитель 16 – Победитель 1

Победитель 4 - Победитель 7

Победитель 3 – Победитель 5