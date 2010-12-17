Динамо и Металлист узнали соперников в 1/16 Лиги Европы
Итоги жеребьевки
Киевское “Динамо” и харьковский “Металлист” узнали своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
По результатам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), “Динамо” в 1/16 сыграет с турецким “Бешикташем”, а “Металлист” выйдет против немецкого “Байера”.
Киевляне первый матч сыграют 17 февраля 2011 года на выезде в Стамбуле, харьковская команда первую игру в этот же день проведет дома.
В случае выхода в 1/8 финала этого европейского турнира “Динамо” на этой стадии сыграет с победителем пары “Арис” (Салоники, Греция) – “Манчестер Сити” (Англия), а “Металлист” будет противостоять победителю поединка между “Наполи” (Неаполь, Италия) и испанским “Вильяреалом”. Матчи этого этапа пройдут 10 и 17 марта.
Пары 16 финала "Наполи" - "Вильяреал"
"Рейнджерс" - "Спортинг"
"Спарта" - "Ливерпуль"
"Андерлехт" - "Аякс"
“Лех” – “Брага”
“Бешикташ” – “Динамо Киев” "Базель" – “Спартак Москва”
“Янг Бойз” - "Зенит"
"Арис" - “Манчестер Сети"
ПАОК – ЦСКА
"Севилья" - "Порту"
"Рубин" - "Твенте"
"Лилль" - ПСВ
“Бенфика" - "Штутгарт"
БАТЭ – ПСЖ
"Металлист" - "Байер"
Пары 1/8
Победитель 14 – Победитель 15
Победитель 6 - Победитель 9
Победитель 12 - Победитель 8
Победитель 10 - Победитель 11
Победитель 13 - Победитель 2
Победитель 16 – Победитель 1
Победитель 4 - Победитель 7
Победитель 3 – Победитель 5