ЮАР может лишиться права проводить Чемпионат мира по футболу 2010

Чемпионат мира по футболу 2010 года, право проведения которого было доверено ЮАР, может пройти в другой стране. Об этом накануне сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер, информирует РИА Новостисо ссылкой на BBC.

Блаттер высказал опасения, что строительство стадионов для мирового первенства-2010 может не завершиться к началу турнира из-за постоянного отставания от графика, а потому "другие страны готовы провести Кубок мира".

Глава ФИФА даже перечислил список стран, которые могут принять этот чемпионат мира. В него вошли пять стран, которые уже имеют опыт проведения чемпионатов мира - Мексика (1970, 1986), Англия (1966), Испания (1982), США (1994) и Япония (2002).

"Безусловно, у нас есть возможности провести турнир где-нибудь еще, если что-то пойдет не так (в ЮАР)", - заключил Блаттер. Впрочем, он выразил надежду, что перенос первого в истории чемпионата мира на африканском континенте вряд ли потребуется.

На проведение чемпионата мира-2010 претендовали четыре заявки от стран Черного континента - ЮАР, Египта, Марокко, а также совместно Ливии и Туниса. В итоге, в мае 2004 года ФИФА остановила свой выбор на ЮАР.

Южноафриканский чемпионат мира должен пройти на десяти стадионах страны, из которых только 40-тысячная арена в Растенбурге не требует каких-то масштабных вложений, поскольку была построена относительно недавно - для Кубка мира по регби 1995 года. Из девяти оставшихся стадионов пять должны быть построены с нуля (в Дурбане, Кейптауне, Порт-Элизабет, Полокване и Нелспруите), а четыре (два в Йоханнесбурге и по одному в Претории и Блумфонтейне) должны подвергнуться масштабной реконструкции.