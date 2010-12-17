Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи 6-го, заключительного тура группового раунда Лиги Европы

Группа G.

Андерлехт - Хайдук 2:0

АЕК - Зенит 0:3

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Зенит - 18 очков и Андерлехт - 7.

Группа H. Хетафе - Янг Бойз 1:0

Штутгарт - Оденсе 4:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Штутгарт - 15 очков и Янг Бойз - 9.

Группа I.

ПСВ - Металлист 0:0

Дебрецен - Сампдория 3:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ПСВ - 14 очков и Металлист - 11.

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Напомним, что ранее сыграли

Группа A. Зальцбург - Лех 0:1

Ювентус - Манчестер Сити 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Манчестер Сити и Лех - по 11 очков.

Группа B.

Арис - Русенборг 1:0

Байер - Атлетико 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Байер - 12 очков и Арис - 10.

Группа C. Левски - Спортинг 1:0

Лилль - Гент 2:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Спортинг - 12 очков и Лилль - 8

Группа D.

Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1

Брюгге - Вильярреал 1:2

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Вильярреал - 12 очков и ПАОК - 11.

Группа E.

АЗ Алкмаар - БАТЭ 3:0

Динамо (Киев) - Шериф 0:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Динамо - 11 очков и БАТЭ - 10.

Группа F.

Лозанна-Спорт - Палермо 0:1

Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ЦСКА - 16 очков и Спарта - 9.

Группа J.

Севилья - Боруссия 2:2

Карпаты - ПСЖ 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ПСЖ - 12 очков и Севилья - 10.

Группа K.

Наполи - Стяуа 1:0

Ливерпуль - Утрехт 0:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Ливерпуль - 10 очков и Наполи - 7.

Группа L.

Порту - ЦСКА (София) 3:1

Бешикташ - Рапид 2:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Порту - 16 очков и Бешикташ - 13

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Сегодня в 14.00 (сразу после жеребьевки Лиги Чемпионов) состоится жеребьевка 1/16 финала.

При жеребьевке победители групп и лучшие четыре (Спартак, Брага, Аякс, Твенте) из восьми клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, получают статус сеяных. Это гарантирует им проведение ответных встреч на своем поле. Команды из одной группы и представители одной национальной ассоциации разводятся при жеребьевке по разным парам.

Соперниками Динамо (Киев) могут стать занявшие вторые места в группах Лех, Арис, Лилль, ПАОК, Спарта, Андерлехт, Янг Бойз, Севилья, Наполи, Бешикташ - и несеянные участники Лиги чемпионов: Рубин, Базель, Рейнджерс, Бенфика.

Соперниками Металлиста могут стать занявшие первые места в группах Манчестер Сити, Байер, Спортинг, Вильярреал, ЦСКА (Москва), Зенит, Штутгарт, ПСЖ, Ливерпуль, Порту - и сеянные участники Лиги чемпионов: Спартак, Брага, Аякс, Твенте.

В общем списке участников плей-офф - четыре российских клуба (из них три сеянные), 4 (3) португальских, 3 (3) голландских, по 2 (2) английских и немецких, по 2 (1) украинских, испанских и французских, по 2 (0) греческих и швейцарских, по одному клубу (все несеянные) из Беларуси, Польши, Чехии, Италии, Бельгии, Турции и Шотландии. Три города (Лиссабон, Салоники и Москва) представлены на этом этапе двумя клубами.

Из 32 клубов только два начали турнир как обладатели Кубков в своих странах (ПСЖ и Порту). Восемь - выходцы из квалификационных этапов Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне все клубы, пришедшие в плей-офф Лиги Европы с третьих мест ЛЧ, победили в 1/16 своих соперников из группового раунда ЛЕ. Победителем турнира стал также один из них: Атлетико (Мадрид), который, впрочем, уже не сможет отстоять свой титул, выбыв вчера после ничьей с Байером.