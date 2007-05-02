Ливерпуль выбил Челси из Лиги чемпионов

Первым финалистом розыгрыша Лиги чемпионов 2006-2007 гг. по футболу стала английская команда «Ливерпуль», которая в напряженном матче и в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1 победила лондонский «Челси». Игра закончилась поздно ночью 2 мая. Из-за травмы в матче за «Челси» не принимал участия Андрей ШЕВЧЕНКО.

Основное и дополнительное время игры закончился со счетом 1:0 в пользу «Ливерпуля». На 22-й минуте матча ДЖЕРРАРД во второй раз подряд выполнял штрафной удар с левого фланга и сделал передачу вдоль ворот соперника на Даниила АГГЕРА, который, пробив метров с 14-ти, попал прямехонько в правый нижний угол ворот. Вратарь «Челси» ЧЕХ, закрытый своими же игроками, не смог среагировать на удар «в одно касание». Именно после этого удара счет в двух матчах сравнялся и продержался до финального свистка арбитра, а затем – и до окончания дополнительного времени.

Правда, в дополнительное время - на 101-й минуте - «Ливерпуль» забил гол, но арбитр матча этот гол не засчитал.

Поскольку первый матч полуфинала с таким же счетом (1:0) выиграл «Челси», командам пришлось пробивать серию послематчевых 11-метровых ударов. В «Ливерпуле», игроки которого били первыми, забили ЗЕНДЕН, АЛОНСО, ДЖЕРРАРД и КУЙТ. В то же время за «Челси» отличился только ЛЕМПАРД, а удары РОББЕНА и ДЖЕРЕМИ, которые вышли на замену в дополнительное время, вратарь соперников РЕЙНА парировал.

Таким образом, «Ливерпуль» - команда Рафаэля БЕНИТЕСА - во второй раз за последние три года вышел в финал розыгрыша Лиги чемпионов, а лондонский «Челси» не смог пробиться в финал второй год подряд.