Прошлогодний победитель Лиги Европы не дошел до 1/16
Результаты матчей Лиги Европы
Завершились матчи 6-го, заключительного тура группового раунда Лиги Европы (группы A-C)
Группа A.
Зальцбург - Лех 0:1
Ювентус - Манчестер Сити 1:1
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Манчестер Сити и Лех - по 11 очков.
Группа B.Арис - Русенборг 1:0
Байер - Атлетико 1:1
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Байер - 12 очков и Арис - 10.
Группа C.
Левски - Спортинг 1:0
Лилль - Гент 3:0
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Спортинг - 12 очков и Лилль - 8
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Через несколько минут начнутся матчи:
Группа G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зенит (15)
Группа H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)
Группа I. ПСВ (13) - Металлист (10), Дебрецен (0) - Сампдория (5)