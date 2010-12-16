Прошлогодний победитель Лиги Европы не дошел до 1/16

Завершились матчи 6-го, заключительного тура группового раунда Лиги Европы (группы A-C)

Группа A.

Зальцбург - Лех 0:1

Ювентус - Манчестер Сити 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Манчестер Сити и Лех - по 11 очков.

Группа B. Арис - Русенборг 1:0

Байер - Атлетико 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Байер - 12 очков и Арис - 10.

Группа C.

Левски - Спортинг 1:0

Лилль - Гент 3:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Спортинг - 12 очков и Лилль - 8

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Через несколько минут начнутся матчи:

Группа G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зенит (15)

Группа H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)

Группа I. ПСВ (13) - Металлист (10), Дебрецен (0) - Сампдория (5)