Как Суркис проводил конгресс ФФУ
XII конгресс Федерации футбола закончился, так и не начавшись... Суркис сумел удержаться на своей должности, и теперь у него есть два месяца для организации обороны...
XII конгресс Федерации футбола Украины закончился, так и не начавшись... Президент ФФУ Григорий Суркис все-таки смог удержаться на своей должности, и теперь у него два месяца для организации обороны...
|Григорий Суркис во время ХІІ Конгресса Федерации футбола Украины. Киев, 15 декабря
Начало конгресса не предвещало каких-то волнений. Делегаты избрали руководящие органы, после чего Григорий Суркис предоставил слово члену исполкома УЕФА. Тот зачитал собранию “приветствие от Платини”, которое, наряду с традиционными пожеланиями плодотворной работы, содержало прозрачный намек на нежелательность лишних споров, а тем более революционных перемен в руководстве главной футбольной организации страны. В своем письме Платини напомнил, что до начала Евро-2012 осталось всего полтора года и нормально подготовиться к проведению чемпионата можно лишь при одном условии – единстве. “Нет времени на мелкие споры, которые интересуют лишь несколько лиц”, – зачитал представитель УЕФА слова Платини.
|Сергей Стороженко
Вряд ли такой ход стал для Суркиса неожиданностью. Опираясь на нормы документов ФФУ, он заявил, что предложения в повестку дня могут быть внесены за два месяца до даты проведения конгресса в письменном виде.
Стало ясно, что на этот раз к компромиссу стороны не придут. Позиция Суркиса повлекла взрыв эмоций со стороны его противников, которые настаивали на рассмотрении вопроса. Делегаты, поддержавшие действующего президента ФФУ, и те, которые выступали против него, перебивая друг друга, пытались одновременно выступать с трибуны, отнимали друг у друга микрофон. Каждая из сторон опиралась на свои юридические аргументы, однако внешне это действо ничем не напоминало заседание высшего руководящего органа футбольной федерации европейской страны. В зале только и раздавалось: “Он нас спровоцировал”, “Вы глупо выглядите!”, “Я выгляжу так же, как и вы!”
Призывая к порядку, Суркис отмечал, что сегодня принципиально не поддержит предложение о том, чтобы пойти на нарушение регламента и уже в ходе заседания конгресса внести изменения в проект повестки дня о выражении ему недоверия. Отвечая на реплики некоторых делегатов о том, что на предыдущих собраниях такой вопрос вносился в день заседания и голосования проводилось, он сказал, что не подыграет им сегодня “принципиально”. По словам президента ФФУ, это связано с «беспрецедентной наглостью и хамством» некоторых делегатов.
|Григорий Суркис
Сдержав шквал атак, Суркис попробовал вернуть ход заседания в запланированное им русло и поставил на голосование заранее согласованную повестку дня. Но тут его ждала неприятная неожиданность. Делегаты конгресса не поддержали такую повестку дня. За этот проект проголосовали лишь 49 делегатов, против – 63. Всего на конгрессе 137 делегатов. После голосования президент ФФУ сказал, что конгресс в первый раз сталкивается с такой ситуацией, и предложил провести голосование за утверждение повестки дня в тайном режиме. По его замыслу, такой вариант должен был бы нейтрализовать давление, оказываемое на многих участников конгресса.
Однако и этот ход не удался. За это предложение проголосовали 55 делегатов, против – 75. Понимая, что ситуация становится для него крайне угрожающей, Суркис среагировал мгновенно. Сразу после объявления результатов голосования он поблагодарил делегатов «за потерянное время» и закрыл заседание конгресса.
Михаил Читарчук