Как Суркис проводил конгресс ФФУ

XII конгресс Федерации футбола Украины закончился, так и не начавшись... Президент ФФУ Григорий Суркис все-таки смог удержаться на своей должности, и теперь у него два месяца для организации обороны...

В канун конгресса ФФУ, запланированного на 15 декабря, СМИ сообщали о масштабных акциях протеста у Дома футбола, которые должны были организовать оппоненты Суркиса. Впрочем, президент ФК “Металлист” Александр Ярославский, которому приписывают авторство кампании по дискредитации президента ФФУ, сдержал свое слово и никаких антисуркисовских болельщиков под Домом футбола замечено не было. На всякий случай за два квартала от места проведения конгресса дежурили автобусы с сотрудниками милиции, однако эти меры безопасности оказались ненужными.

Начало конгресса не предвещало каких-то волнений. Делегаты избрали руководящие органы, после чего Григорий Суркис предоставил слово члену исполкома УЕФА. Тот зачитал собранию “приветствие от Платини”, которое, наряду с традиционными пожеланиями плодотворной работы, содержало прозрачный намек на нежелательность лишних споров, а тем более революционных перемен в руководстве главной футбольной организации страны. В своем письме Платини напомнил, что до начала Евро-2012 осталось всего полтора года и нормально подготовиться к проведению чемпионата можно лишь при одном условии – единстве. “Нет времени на мелкие споры, которые интересуют лишь несколько лиц”, – зачитал представитель УЕФА слова Платини.

Но “несколько лиц” из делегатов конгресса были иного мнения. Вице-президент ФФУ, харьковчанин Сергей Стороженко предложил внести в повестку дня вопрос о недоверии Григорию Суркису как президенту ФФУ. Он напомнил, что в последнее время в разных городах Украины появилась антиреклама с призывами отправить Суркиса в отставку. По словам Стороженко, такие лозунги наносят вред имиджу украинского футбола, Федерации футбола Украины и лично Суркису. Опровергнуть обвинения в адрес руководителя украинского футбола и подтвердить его авторитет очень просто – нужно внести этот вопрос в повестку дня нынешнего конгресса и провести голосование.

Вряд ли такой ход стал для Суркиса неожиданностью. Опираясь на нормы документов ФФУ, он заявил, что предложения в повестку дня могут быть внесены за два месяца до даты проведения конгресса в письменном виде.

Стало ясно, что на этот раз к компромиссу стороны не придут. Позиция Суркиса повлекла взрыв эмоций со стороны его противников, которые настаивали на рассмотрении вопроса. Делегаты, поддержавшие действующего президента ФФУ, и те, которые выступали против него, перебивая друг друга, пытались одновременно выступать с трибуны, отнимали друг у друга микрофон. Каждая из сторон опиралась на свои юридические аргументы, однако внешне это действо ничем не напоминало заседание высшего руководящего органа футбольной федерации европейской страны. В зале только и раздавалось: “Он нас спровоцировал”, “Вы глупо выглядите!”, “Я выгляжу так же, как и вы!”

Призывая к порядку, Суркис отмечал, что сегодня принципиально не поддержит предложение о том, чтобы пойти на нарушение регламента и уже в ходе заседания конгресса внести изменения в проект повестки дня о выражении ему недоверия. Отвечая на реплики некоторых делегатов о том, что на предыдущих собраниях такой вопрос вносился в день заседания и голосования проводилось, он сказал, что не подыграет им сегодня “принципиально”. По словам президента ФФУ, это связано с «беспрецедентной наглостью и хамством» некоторых делегатов.

Суркис заявил, что последние два месяца на многих делегатов конгресса ФФУ оказывалось давление с требованием поддержать предложение о выражении ему недоверия. «Их запугивали, грозили уволить с работы или закрыть бизнес, угрожали их детям», – сказал он. По словам Суркиса, он не будет подставлять этих людей, соглашаясь на незаконное рассмотрение вопроса. «Я не в цирке и не буду идти на поводу у нескольких человек», - сказал он. При этом напомнил, что у тех делегатов, которые ему не доверяют, есть законное право через два месяца собрать внеочередной конгресс ФФУ и поставить на рассмотрение вопроса о недоверии.

Сдержав шквал атак, Суркис попробовал вернуть ход заседания в запланированное им русло и поставил на голосование заранее согласованную повестку дня. Но тут его ждала неприятная неожиданность. Делегаты конгресса не поддержали такую повестку дня. За этот проект проголосовали лишь 49 делегатов, против – 63. Всего на конгрессе 137 делегатов. После голосования президент ФФУ сказал, что конгресс в первый раз сталкивается с такой ситуацией, и предложил провести голосование за утверждение повестки дня в тайном режиме. По его замыслу, такой вариант должен был бы нейтрализовать давление, оказываемое на многих участников конгресса.

Однако и этот ход не удался. За это предложение проголосовали 55 делегатов, против – 75. Понимая, что ситуация становится для него крайне угрожающей, Суркис среагировал мгновенно. Сразу после объявления результатов голосования он поблагодарил делегатов «за потерянное время» и закрыл заседание конгресса.

Михаил Читарчук