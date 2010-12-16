Суркис обещает 24 часа в сутки думать, кто возглавит Динамо

Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис рассказал "Третьему тайму" о том, кто может возглавить "Динамо".

- Завтра я, как и обещал, начну переговоры с кандидатами и постараюсь до 24 декабря этот вопрос закрыть. Что касается Юрия Павловича, то я никогда не скрывал, что очень жалел об его уходе из "Динамо". Но этот уход был связан с определенными семейными обстоятельствами. Сегодня эти обстоятельства ему уже не мешают, но я с ним еще не разговаривал. Я не знаю: может, он вообще хочет закончить с футболом. А, может, у него есть огромная мотивация тренировать "Динамо". Если это так, то вполне возможно, что это будет Семин. Вполне возможно, что останется Лужный. У меня есть список кандидатов, а времени есть немного, поэтому я буду работать 24 часа в сутки, чтобы быстрее определиться с наставником и с ним вести полемику по поводу игроков, которых нам надо пригласить и которых нам надо отпустить, тренировочного сбора. Хотя здесь у нас уже все распланировано: 11 января команда собирается, 14-го улетает на сбор в Израиль, и два сбора будет в Испании. Естественно, на эти сборы команду должен повезти новый наставник.

Динамомания