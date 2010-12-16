Результаты 6-го тура группового раунда Лиги Европы (группы D-F, J-L)

Завершились матчи 6-го, заключительного тура группового раунда Лиги Европы в группах J-L

Группа J.

Севилья - Боруссия 2:2

Карпаты - ПСЖ 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ПСЖ - 12 очков и Севилья - 10.

Группа K. Наполи - Стяуа 1:0

Ливерпуль - Утрехт 0:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Ливерпуль - 10 очков и Наполи - 7.

Группа L.

Порту - ЦСКА (София) 3:1

Бешикташ - Рапид 2:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Порту - 16 очков и Бешикташ - 13

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Напомним, что ранее завершились матчи в группах D-F

Группа D.

Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1

Брюгге - Вильярреал 1:2

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Вильярреал - 12 очков и ПАОК - 11.

Группа E.

АЗ Алкмаар - БАТЭ 3:0

Динамо (Киев) - Шериф 0:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Динамо - 11 очков и БАТЭ - 10.

Группа F.

Лозанна-Спорт - Палермо 0:1

Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ЦСКА - 16 очков и Спарта - 9.

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16 декабря играют

... в 20.00

Группа A. Зальцбург (2) - Лех (8), Ювентус (5) - Манчестер Сити (10)

Группа B. Арис (7) - Русенборг (3), Байер (11) - Атлетико (7)

Группа C. Левски (4) - Спортинг (12), Лилль (5) - Гент (7)

... в 22.00

Группа G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зенит (15)

Группа H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)

Группа I. ПСВ (13) - Металлист (10), Дебрецен (0) - Сампдория (5)