Результаты 6-го тура группового раунда Лиги Европы (группы D-F, J-L)
Карпаты напоследок выиграли 1 балл
Завершились матчи 6-го, заключительного тура группового раунда Лиги Европы в группах J-L
Группа J.
Севилья - Боруссия 2:2
Карпаты - ПСЖ 1:1
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ПСЖ - 12 очков и Севилья - 10.
Группа K.Наполи - Стяуа 1:0
Ливерпуль - Утрехт 0:0
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Ливерпуль - 10 очков и Наполи - 7.
Группа L.
Порту - ЦСКА (София) 3:1
Бешикташ - Рапид 2:0
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Порту - 16 очков и Бешикташ - 13
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Напомним, что ранее завершились матчи в группах D-F
Группа D.
Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1
Брюгге - Вильярреал 1:2
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Вильярреал - 12 очков и ПАОК - 11.
Группа E.
АЗ Алкмаар - БАТЭ 3:0
Динамо (Киев) - Шериф 0:0
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Динамо - 11 очков и БАТЭ - 10.
Группа F.
Лозанна-Спорт - Палермо 0:1
Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ЦСКА - 16 очков и Спарта - 9.
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16 декабря играют
... в 20.00
Группа A. Зальцбург (2) - Лех (8), Ювентус (5) - Манчестер Сити (10)
Группа B. Арис (7) - Русенборг (3), Байер (11) - Атлетико (7)
Группа C. Левски (4) - Спортинг (12), Лилль (5) - Гент (7)
... в 22.00
Группа G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зенит (15)
Группа H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)
Группа I. ПСВ (13) - Металлист (10), Дебрецен (0) - Сампдория (5)