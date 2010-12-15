Алкмаар выиграл для Динамо первое место

Завершились первые матчи 6-го, заключительного тура группового раунда Лиги Европы

Группа D.

Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1

Брюгге - Вильярреал 1:2

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Вильярреал - 12 очков и ПАОК - 11.

Группа E. АЗ Алкмаар - БАТЭ 3:0

Динамо (Киев) - Шериф 0:0

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Динамо - 11 очков и БАТЭ - 10.

Группа F.

Лозанна-Спорт - Палермо 0:1

Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1

По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ЦСКА - 16 очков и Спарта - 9.

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Через несколько минут начнутся матчи Группа J. Севилья (9) - Боруссия Д (8), Карпаты (0) - ПСЖ (11)

Группа K. Наполи (4) - Стяуа (6), Ливерпуль (9) - Утрехт (4)

Группа L. Порту (13) - ЦСКА С (3), Бешикташ (10) - Рапид (3)