Алкмаар выиграл для Динамо первое место
Идет завершающий тур Лиги Европы
Завершились первые матчи 6-го, заключительного тура группового раунда Лиги Европы
Группа D.
Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1
Брюгге - Вильярреал 1:2
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Вильярреал - 12 очков и ПАОК - 11.
Группа E.АЗ Алкмаар - БАТЭ 3:0
Динамо (Киев) - Шериф 0:0
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли Динамо - 11 очков и БАТЭ - 10.
Группа F.
Лозанна-Спорт - Палермо 0:1
Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1
По итогам группового раунда в 1/16 финала вышли ЦСКА - 16 очков и Спарта - 9.
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Через несколько минут начнутся матчиГруппа J. Севилья (9) - Боруссия Д (8), Карпаты (0) - ПСЖ (11)
Группа K. Наполи (4) - Стяуа (6), Ливерпуль (9) - Утрехт (4)
Группа L. Порту (13) - ЦСКА С (3), Бешикташ (10) - Рапид (3)