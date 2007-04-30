Самая длинная в мире карстовая пещера теперь в Украине?

Уникальную карстовую пещеру открыли украинские спелеологи на территории заповедника карстовых пещер в междуречье Днестра, Серета и Збруча Тернопольской области, передает ИТАР-ТАСС.

Пещера, получившая название «Музейная», по данным агентства, самая длинная в мире. Впрочем, в сообщении не приводится её длина. До сих пор официально самой длинной считается пещера Флинта-Мамонтова в США (590,6 км), за ней пещеры Джуэл Кэйв (215,5 км, США) и Оптимистическая (214 км, Украина).

Карстовые пещеры на западе Украины образовались 20 млн. лет назад путем размывания гипсовых пород подземными водами. Эти процессы продолжаются и сегодня. Всего в Украине свыше 60 пещер. В них всегда много туристов, проводятся соревнования. Власти Тернополя приступили к разработке правила посещения этих пещер.