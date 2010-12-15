Конгресс ФФУ зашел в тупик?

Делегаты XII Конгресса Федерации футбола Украины не поддержали повестку дня Конгресса, которая не включает вопрос о выражении недоверия нынешнему президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за такой проект повестки дня проголосовали 49 делегатов Конгресса, против – 63. Всего на Конгрессе присутствует 137 делегатов.

После голосования Г.СУРКИС отметил, что Конгресс впервые сталкивается с такой ситуацией, и предложил провести голосование за то, чтобы голосование по утверждению повестки дня прошло в тайном режиме. Сейчас делегаты обсуждают, как выйти из сложившейся ситуации. В частности, один из делегатов Конгресса отметил, что если повестка дня поддержана не будет, то Конгресс должен быть распущен и через определенный срок созван заново.

Ранее президент ФФУ Г.СУРКИС отметил, что сегодня принципиально не поддержит предложение о том, чтобы пойти на нарушение регламента и уже в ходе заседания Конгресса внести изменения в проект повестки дня для рассмотрения вопроса о недоверии ему.

Отвечая на реплики некоторых делегатов Конгресса о том, что на предыдущих Конгрессах такой вопрос вносился в день заседания Конгресса, и предложение сегодня поступить так же, Г.СУРКИС сказал, что «принципиально я вам сегодня не подыграю». По его словам, это связано с «прецедентной наглостью и хамством» некоторых делегатов. Г.СУРКИС заявил, что последние два месяца на многих делегатов Конгресса ФФУ осуществлялось давление с требованием поддержать предложение о недоверии Г.СУРКИСУ. По словам Г.СУРКИСА, «их запугивали, угрожали уволить с работы или закрыть бизнес, угрожали их детям». Президент ФФУ сказал, что сегодня не хочет подставлять этих людей, соглашаясь на незаконное рассмотрение вопроса о выражении ему недоверия. «Я не в цирке и не буду идти на поводу нескольких людей», - сказал он.

Г.СУРКИС призвал делегатов Конгресса утвердить проект повестки дня, который был два месяца назад утвержден исполкомом ФФУ. При этом он напомнил, что у тех делегатов, которые не доверяют ему, есть законное право в последующем собрать внеочередной Конгресс ФФУ и постаивать на рассмотрение вопрос о недоверии ему.