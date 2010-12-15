Шевченко: матч с Шерифом будет принципиальным

Капитан киевского «Динамо» Андрей Шевченко перед состоявшейся во вторник открытой тренировкой команды поделился своими ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с молдавским «Шерифом», который состоится 15 декабря в украинской столице.

«Матч с „Шерифом“ будет принципиальным для нас. Мы проиграли в Тирасполе, и поэтому очень важно обыграть эту команду на своем поле. При этом не менее важно для нас занять первое место в группе. А для этого тоже необходимо завтра побеждать, — сказал Шевченко. — Что касается меня лично, то чувствую себя гораздо лучше, чем раньше, уже неделю тренируюсь в общей группе и готов завтра выйти на поле», цитирует форварда Динамо Киев от Шурика.

Напомним что матч Лиги Европы «Динамо» - «Шериф» состоится сегодня в Киеве на стадионе им. Лобановского в 20.00. Трансляция - на телеканале ICTV.