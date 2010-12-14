Украинец стал 10-кратным чемпионом мира по армреслингу

Тернополянин Андрей ПУШКАРЬ стал 10-кратным чемпионом мира по армреслингу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации, свой 10-й титул А.ПУШКАРЬ завоевал на XXXII чемпионате мира по армспорту, который проходил 8-12 декабря 2010 года в США. В весовой категории более 110 кг А.ПУШКАРЬ занял 1-е место в соревнованиях на левую и на правую руку.

В целом в чемпионате мира принимали участие 1300 спортсменов из разных стран.

Сборная Украины в командном зачете финишировала третьей, уступив командам России и США.

Справка УНИАН. А.ПУШКАРЬ – член сборной команды Украины, заслуженный мастер спорта Украины по армспорту. Тренер центра физической культуры и спорта Тернопольского национального экономического университета.