Результаты 24-го тура чемпионата Украины по футболу
21:00, 29 апреля 2007Спорт
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Без неожиданностей
Завершились матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу.
Днепр и Карпаты, Арсенал и ФК Харьков, Ворскла и Черноморец сыграли вничью, соответственно, 2:2, 1:1 и 0:0.
Матчи Ильичевец - Металлург З и Металлист - Заря принесли в итоге "футбольный счёт" в пользу хозяев поля.
Шахтёр, не намереваясь отставать от Динамо, выиграл у Стали на её поле 2:0.
Напомним, что вчера Металлург (Д) выиграл 2:1 у Кривбасса, а Динамо 4:2 - у Таврии.
Теперь у Динамо 60 очков, Шахтёра - 57, Металлиста - 45 очков.
Далее в таблице расположились Днепр (39), Таврия (34), Карпаты (32), Черноморец (30), Металлург Д, Металлург З, Кривбасс (по 29), Арсенал (27), ФК Харьков (26), Ворскла, Ильичевец, Заря (по 21), Сталь (20).
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