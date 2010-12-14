Семин едет в Англию

В то время как украинские СМИ настойчиво сообщают о том, что Юрий Семин может уже в ближайшие дни возглавить киевское «Динамо», сам тренер наслаждается отпуском.

– Вернулся из теплых стран. Немного побуду в Москве и вновь обращусь к футболу, – поделился Семин в комментарии изданию "Советский спорт". – В ближайшие дни отправляюсь в Англию. Посмотрю матч «Челси» – «МЮ». Стоит ли объяснять, почему я выбрал именно этот матч…

По информации издания, Семин не урегулировал до конца отношения с «Локомотивом», с которым расторг контракт. Стороны договорились о порядке выплаты неустойки в пользу тренера и подписали «договор о неразглашении», подразумевающий отказ от комментариев о подробностях прошлого сотрудничества.