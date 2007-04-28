Динамо повторило подвиг Манчестера

Проигрывая после первого тайма симферопольской «Таврии» 0:2, киевское «Динамо» во второй части поединка сумело отыграться, а потом и склонить чашу весов в свою пользу, предотвратив назревавшую очередную сенсацию.

Героем матча мог стать сербский легионер «Таврии» Желько Любенович, который до перерыва сумел дважды поразить ворота «Динамо», забив два красавца-гола. На 25-минуте полузащитник симферопольцев после подачи углового на ближней штанге головой технично подрезал мяч в дальнюю «девятку», а перед уходом на отдых не менее мастерски обвел «стенку» ударом со штрафного, сняв паутину уже с другого верхнего угла ворот Шовковского.

В перерыве, очевидно, Анатолий Демьяненко нашел для своих подопечных слова, которые, наконец, зажгли долгожданный огонь в глазах его подопечных. Особенно вдохновился Артем Милевский, который присвоил себе лавры героя матча, оформив дубль. Между голами форварда «Динамо» отметился точным ударом головой бразильский защитник киевлян Родриго. Ну, а добил психологически разбитых крымчан Олег Гусев, который на последней добавленной минуте использовал отличный пас вразрез Корреа, пробив с острого угла в дальний угол мимо Тодича. Следует отметить, что бразильский полузащитник «Динамо» в этом матче отдал три голевых передачи.

Спорт