Чисора потребует от Кличко деньги или бой с Виталием

Британский супертяж Дерек Чисора, чей бой с чемпионом WBO и IBF Владимиром Кличко, запланированный на 11 декабря, не состоялся, требует поединка с одним из братьев. Дерек готов драться и с Виталием, если Владимир следующий поединок проведет против Дэвида Хэя.

- Разочарован? Не то слово! Но я верну душевное равновесие, — заявил Чисора в интервью корреспонденту Boxingscene.com. — Между нами есть контракт, по котрому он должен или организовать бой, или же выплатить мне определенную сумму, о чем я вскоре узнаю. В любом случае я буду драться в феврале. Хочу этого и не сдамся. Я очень сильно раздосадован. Но что поделаешь? У меня есть 30 дней. Поживем-увидим…

- С промоутером мы обсудим ситуацию, - продолжает Чисора. - Я был бы готов встретиться с братом Владимира, которому предстоит защита титула через три месяца. Я целеустремленный человек, и три боя в год для меня недостаточно. Очень хотел бы провести четвертый.

Sportbox.ru