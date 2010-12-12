Марчелло Липпи точно не возглавит киевское "Динамо".

Об этом интервью 24tv.com.ua заявил известный специалист Вадим Евтушенко.

"Я не вижу смысла комментировать эти слухи. Я точно знаю, что Липпи в "Динамо" не будет", - сказал он.

"Там будет совсем другой тренер, имя которого объявят вскоре", - прибавил Евтушенко.

Кроме того, по мнению специалиста, "Шахтер" является самой стабильной командой в Украине.

"Горняки" сыграли этот отрезок очень прекрасно. Психология и мораль всех игроков клуба настолько высока, что даже футболисты, которые выходят на замену, хорошо вписываются в командные действия. "Шахтер" мощно выглядит", - рассказал он

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