Липпи в Динамо не будет?
17:53, 12 декабря 2010Спорт
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Ждать осталось недолго
Марчелло Липпи точно не возглавит киевское "Динамо".
Об этом интервью 24tv.com.ua заявил известный специалист Вадим Евтушенко.
"Я не вижу смысла комментировать эти слухи. Я точно знаю, что Липпи в "Динамо" не будет", - сказал он.
"Там будет совсем другой тренер, имя которого объявят вскоре", - прибавил Евтушенко.
Кроме того, по мнению специалиста, "Шахтер" является самой стабильной командой в Украине.
"Горняки" сыграли этот отрезок очень прекрасно. Психология и мораль всех игроков клуба настолько высока, что даже футболисты, которые выходят на замену, хорошо вписываются в командные действия. "Шахтер" мощно выглядит", - рассказал он
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