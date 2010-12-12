ФК Металлист празднует 85-летие

Харьковский Металлист сегодня празднует свое 85-летие. Официальной датой основания клуба является, собственно, 12 декабря 1925 года. В этот день был основан спортивный клуб ХПЗ - Харьковского Паровозостроительного Завода, который нам больше известен как "Завод имени Малышева".

История названий главного харьковского клуба также включает в себя такие наименования, как Трактор (1946 год), Дзержинец (1947) и Авангард (1956). А в 1967 году команда обрела свое нынешнее имя - Металлист.

Если же говорить о появлении клуба, то есть свидетельства, что годом основания Металлиста является вовсе не 1925-й. Так, по архивам газет тех времен можно узнать, что вышеупомянутая команда ХПЗ еще в 1922 году играла в первенстве Харькова, а в 1924-м выезжала на товарищеские матчи в Екатеринослав (ныне Днепропетровск).

На основании этих данных можно смело менять год рождения Металлиста на 1922-й, но изменение паспортных данных вряд ли произойдет. Именно 1925-й активно позиционируется как год основания Металлиста, число 1925 часто присутствует как на баннерах болельщиков, так и на сувенирной продукции клуба. Так что смену даты рождения клуба вряд ли примут поклонники харьковского клуба.

Впрочем, Металлист в любом случае является одним из старейших клубов Украины. Старше харьковчан считается их главный соперник - Днепр, официальным годом основания которого является 1918-й. Также в когорту "ветеранов" попадает луганская Заря, основанная в 1923-м.

С другой стороны, информация о спортивных соревнованиях тех лет нередко бывает противоречивой из-за отсутствия внятных источников, так что споры о том, кто в Украине старше, могут разгореться с новой силой.

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