Побит мировой рекорд посещаемости хоккейного матча

В США побит рекорд посещаемости хоккейного матча. Дерби двух мичиганских команд, выступающих в студенческой лиге NCAA, собрало 113 тысяч 411 человек. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Встречу провели на стадионе, где обычно играют в американский футбол. Все билеты на матч, состоявшийся в Детройте, были распроданы.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в мае 2010 года на чемпионате мира по хоккею. Матч открытия между сборными Германии и США посетили 77 тысяч 803 зрителя, напоминает Лента.ру.

Дерби в Детройте завершилось разгромной победой "Университета Мичигана" над "Штатом Мичиган" со счетом 5:0.