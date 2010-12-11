Сегодня начинаются спарринги сборной Украины по футзалу в Херсоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, 11-13 декабря в Херсоне будут проходить товарищеские встречи сборной Украины по мини-футболу с национальной сборной Молдовы и сборной Херсона.

В частности, 11 декабря состоится матч – сборная Украины – сборная Херсона, 12 и 13 декабря – сборная Украины – сборная Молдовы. Начало встреч в 19.00

А на 18-19 января следующего года у нашей национальной команды запланированы проведения двух спаррингов со сборной Польши. Вероятно, матчи состоятся в Кракове.