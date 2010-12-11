Результаты матчей 17-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 17-го тура английской Премьер-лиги

Фулхэм - Сандерленд 0:0. Фулхэм крепче увяз в нижней четверке таблицы. Сандерленд, в прошлом туре зацепившись за место в семерке, теперь на грани вылета из нее.

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 (Томкинс 89 - Туре 29, Грин 73 автогол, Джонсон 81). Манчестер Сити, имея 32 очка, стоит как равный с Арсеналом наверху таблицы.

Эвертон - Уиган 0:0. Обе команды в нижней половине таблицы, здесь и будут оставаться.

Астон Вилла - Вест Бромвич 2:1 (Даунинг 24, Хески 79 - Шарнер 89). Астон Вилла не выигрывала четыре тура, зато нынешние три очка подняли ее с 16-го места на 14-е. Вест Бромвич, с проигрышем или без, крепко сидит в середине таблицы.

Сток Сити - Блэкпул 0:1 (Кэмпбелл 48). Сток Сити не проигрывал пять туров подряд. Блекпул сразу поднялся на 4 строчки.

Ньюкасл - Ливерпуль 3:1 (Нолан 14, Бэртон 79, Кэрролл 90 - Кейт 49). Разница в два мяча позволила Ньюкаслу не только догнать Ливерпуль, но и встать на строчку выше.

***

Завтра тур продолжится матчами Вулверхэмптон (12) - Бирмингем (18)

Болтон (23) - Блэкберн (21)

Тоттенхэм (26) - Челси (30)

... а завершится "матчем тура" между лидерами

МЮ (31) - Арсенал (32)