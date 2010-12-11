В Москве проходит акция в память о погибшем болельщике "Спартака"

Шествие с участием около 2 тыс. футбольных болельщиков в память о погибшем в драке Егоре Свиридове проходит на севере Москвы, сообщает Би-би-си со ссылкой на российские СМИ.

Акцию охраняют усиленные наряды милиции. Шествие болельщиков по Кронштадтскому бульвару к месту убийства Егора Свиридова проходит без инцидентов. ГИБДД перекрыла автомобильное движение по бульвару, и болельщики идут как по тротуару, так и по проезжей части.

28-летний Егор Свиридов был убит в прошлый понедельник вечером в результате драки, произошедшей между группой болельщиков "Спартака" и уроженцами Северного Кавказа, один из которых попал убитому в голову из травматического пистолета. Он задержан и обвинен по статье 105 УК РФ ("убийство"). Однако остальных участников драки отпустили, и это вызвало протесты: вечером 7 декабря около тысячи человек перекрыли Ленинградский проспект в Москве.

Сегодня в 15.00 (мск) ожидается еще одна - несанкционированная - акция, посвященная погибшему фанату "Спартака", добавляет Лента.ру. Сами болельщики "Спартака" утверждают, что не имеют к ней отношения. Возможно, за вторым митингом стоят националистические организации.