Челси упустил победу

Со счетом 2:2 завершился матч 36-го тура английской Премьер лиги Челси - Болтон Уондерерс. Дубль оформил Саломон Калу (22, 34) у Болтона забивали Любомир Михалик (19) и Кевин Дэвис (54).

У лондонцев был шанс сравняться с Манчестер Юнайтед в турнирной таблице. И в первом тайме эти надежды казались реальностью, так как Челси вел со счетом 2:1 и выглядел свежее и быстрее. А вот МЮ на поле Эвертона проигрывал 2:0. Финальный же свисток зафиксировал счет 2:4 (Стаббс 12, Фернандес 50 - О`Ши 61, Невилл 68 автогол, Руни 79, Иглз 90+3).

Блекберн - Чарльтон 4:1 (Робертс 60, 80, Грейдарссон 77 автогол, Дербишир 83 - Бент 71)

Манчестер Сети - Астон Вилла 0:2 (Керью 24, Мелони 75)

Миддлсбро - Тоттенхэм 2:3 (Видука 66, Погатетз 89 - Кон 12, 83, Бербатов 47)

Портсмут - Ливерпуль 2:1 (Мварувари 27, Кранчар 32 - Хиипиа 59)

Шеффилд - Уотфорд 1:0 (Пауэлл 44 автогол)

Уиган - Вест Хэм 0:3 (Боа-Морте 30, Бенайун 57, Харевуд 82).

Таким образом Манчестер укрепил свое лидерство - у него 85 очков, а Челси снова отдалился от вожделенного первого места - 80 очков.

На третьей позиции Ливерпуль - 67, дальше Арсенал - 63 (игра в запасе), Болтон -55, Эвертон - 54, Портсмут и Тоттенхем - по 53, Ридинг - 51 (игра в запасе).

Завтра и послезавтра сыграют, соответственно, Арсенал против Фулхема, а Ридинг против Ньюкасла.