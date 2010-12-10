Спартак могут исключить из Лиги Европы

Беспорядки, устроенные спартаковскими болельщиками в Жилине на матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, чреваты для команды серьезными неприятностями. Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", дело может дойти до исключения команды из Лиги Европы, в 1/16 финала которой она вышла, победив в Словакии.

- Сейчас контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА ждет доклады от арбитра и делегата матча - Кевина Блома и Банчо Тодорова, - сказал официальный представитель европейского футбольного союза Роб Фолкнер. - После этого будет принято решение о расследовании инцидента, а уже на заседании, которое состоится 16 декабря, КДК может вынести вердикт. Впрочем, если дело окажется сложным и потребуется больше времени для изучения всех обстоятельств, то все отложится до 20 января, когда КДК соберется в следующий раз. В случае крайней необходимости предусмотрена возможность внеочередного заседания.

Игра, состоявшаяся вечером 8 декабря, была прервана примерно на 20 минут, когда в начале первого тайма фанаты стали жечь файеры и кидать их на поле. Действия фанатов "Спартака" были откликом на смерть 28-летнего болельщика Егора Свиридова, застреленного в ночь на 6 декабря во время массовой драки в Москве. Многие прямо заявляли, что их цель - сорвать игру.