Кто и за что дискредитирует Суркиса?

Колесников: спросите Ярославского... Ярославский: антирекламой занимается сам Григорий Михайлович... Человек Суркиса: 15 декабря в Киеве будет противостояние...

О президенте Федерации футбола Украины Григории Суркисе можно говорить много разного, в том числе и не очень комплиментарного. Но как бы то ни было, господин Суркис – именно тот человек, благодаря которому в Украине состоится футбольный чемпионат “Евро-2012”.

Сейчас страна активно готовится к чемпионату, выделяются безумные деньги из бюджета, но нашлись люди, которые на фоне подготовки к Евро, решили немного поскандалить. Уже долгое время в разных СМИ, а также во внешней рекламе (на билл-бордах) по всей стране ведется антиреклама Суркиса. Надписи на билл-бордах призывают прямо: «Суркиса в отставку!»

Почти десять лет продолжается публичный и не очень конфликт киевской группы бизнесменов, которую представляет вышеуказанный господин, с донецкими. Поэтому первое, что приходит в голову, - донецкие решили “съесть” Суркиса.

В некоторых антисуркисовских публикациях, где “антигерою” поминают и пресловутые шубы, и несправедливую покупку “Динамо”, ни с того ни с сего сказано: только не подумайте, дорогие читатели, что этим занимается уважаемый харьковский бизнесмен Александр Ярославский, как об этом пишут «в подконтрольных Григорию Суркису СМИ». Напомним, что конфликт между Григорием Суркисом и Александром Ярославским разгорелся из-за “договорного матча” в 2008 году между «Металлистом», принадлежащим Ярославскому, и «Карпатами». В итоге с обеих команд сняли по девять очков.

Впрочем, если дискредитацией занимается, условно говоря, господин Я., то это вовсе не значит, что другие господа сюда отношения не имеют. Какие-то акции можно проводить и совместно.

Сам Григорий Суркис официально отказался назвать лицо или силу, которая, по его мнению причастна к его “очернению”. Говорит, что человеческая глупость не имеет пределов.

Кто же в действительности стоит за этой антирекламой?

Если это донецкие, то первый, на кого падает подозрение, - вице-премьер-министр Борис Колесников, ведь именно ему в правительстве поручено заниматься подготовкой Евро-2012.

Он не скрывал своего раздражения, когда мы ему позвонили с нашими вопросами. Между нами состоялся такой разговор.

КОЛЕСНИКОВ: СПРОСИТЕ ЯРОСЛАВСКОГО

– Борис Викторович, правда ли, что дискредитацией Григория Суркиса занимается один известен господин при вашем активном участии? – Государство не вмешивалось и не будет вмешиваться в действия, связанные с ФФУ и ее руководства.

– Людям, отслеживающим эту тему, понятно, что вам…

– Кому понятно? Мне тяжело отвечать вам на этот вопрос, потому что вы лицо не независимое, а ваш ресурс принадлежит Коломойскому. Моя причастность к этому вообще исключается! Это исключительно проблемы федерации.

– А вас как вице-президента «Шахтера» Суркис на должности руководителя ФФУ не мешает? – Я не буду отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что свое мнение я выражал последние десять лет. И оно не изменилось. Читайте в СМИ. Спросите Ярославского, с чем это связано, и так далее, и он вам ответит с удовольствием...

ЯРОСЛАВСКИЙ: АНТИРЕКЛАМОЙ ЗАНИМАЕТСЯ САМ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Звоню Александру Ярославскому.

– Правда ли, что это вы пытаетесь дискредитировать Григория Суркиса? – Что я пытаюсь сделать?

– Дискредитировать Григория Суркиса. – Я? А чего я? Кто вам сказал, что это я?

– Говорят, что у вас есть давняя и свежая обида на Григория Суркиса… – Как по мне, у Ахметова более давняя обида на Суркиса.

– Почему? – А у «Карпат» нет обиды?

– Удовлетворяет ли вас Суркис как президент ФФУ? – А чего он меня должен удовлетворять, он же не женщина?! Думаю, он не удовлетворяет украинский футбол.

– 15 декабря состоится конгресс ФФУ. Что вы ожидаете от него? – Какого-то конструктива.

– То есть?

– Не знаю. Я еще никогда не был на конгрессе. Это будет мой первый раз. Когда побываю, поделюсь с вами впечатлениями.

– Говорят, что с делегатами проводят психологическую подготовку, мол, Суркиса все-таки нужно отставить, хотя в действительности сейчас никто его не будет отставлять, а дождутся окончания Чемпионата, тогда его сбросят… – Вы же на все вопросы сами ответили, то что еще хотите услышать от меня?! Какая моя роль в нашем диалоге?

– Это вы развешиваете билл-борды по Украине с лозунгом «Суркиса в отставку»? – Я не могу их развешивать, потому что я за рубежом.

– У вас есть много рук, которым вы платите и которые могут это делать? – Я что, китайский божок или кто? (Смеется.)

– Если не вы, то кто, по вашему мнению?

– Претензии к Суркису были у «Карпат», Полтавы, Запорожья, в том числе и у «Металлиста».

– Говорят, вы это делаете с согласия Колесникова и Ахметова… – Я ни с чьего согласия ничего не могу делать. Делаю все сам.

– Пишут, что Григорий Суркис убедил УЕФА, чтобы они выбрали Харьков вместо Днепропетровска. И делал это именно из-за вас, пожертвовав даже хорошими отношениями из Коломойским. А вы вот так с ним обошлись… – Это не совсем отвечает действительности. Здесь еще вопрос, кто кому помог – Григорий Михайлович мне, или я ему. То, что УЕФА увидело динамику в Харькове, убедило их оставить Украине Евро. И никакой не Григорий Михайлович.

– Как вы общаетесь сейчас с Григорием Михайловичем?

– Сегодня мы, так сказать, «немного» не общаемся.

– А чья была инициатива «немного» не общаться? – Да ничья. Просто нет необходимости.

– Суркис говорит, что та антиреклама, которую вы ему делаете, – это ему тоже реклама. – Так предполагают многие. А почему вы не думаете, что это Григорий Михайлович сам делает? А почему вы не думаете, что Григорий Михайлович может сам раздувать это для своей персоны? Он же любит, чтобы о нем говорили. Может, это он сам развешивает эту рекламу, чтобы о нем говорили, не забывали. У него же амбиции – быть постоянно на слуху.

– Может, но как мне кажется, такое предположение не совсем трезво… – Почему? Я вот больше десяти лет вообще не употребляю алкоголь, я же не похож на человека под хмельком. То есть если мы оба трезвые, то полностью можем допустить, что Григорий Михайлович раздувает интерес к себе. Потому что его же начали забывать, а тут такой случай, так как этим не воспользоваться?

– А если серьезно? – А я серьезно говорю!

– Это как-то может отразиться на имидже Украины в контексте Евро-2012? – Это больше для имиджа Григория Михайловича. Украина никак не пострадает. УЕФА отслеживает, что происходит со стадионами, а не что происходит с Григорием Михайловичем.

ЧЕЛОВЕК СУРКИСА: 15 ДЕКАБРЯ В КИЕВЕ БУДЕТ ПРОТИВОСТОЯНИЕ Очень близкий человек к Григорию Михайловичу, который просил не называть его имя, раскрыл взгляд Суркиса на суть этого противостояния.

Передаем наш разговор дословно.

– Кто по вашему мнению, стоит за черным пиаром относительно президента ФФУ?

– Однозначно, стопроцентно за этим стоит господин Я., он проплачивает эти биг-борды, у него страшная обида за то, что с него сняли девять очков. В жизни бывают разные ситуации, но все нужно доказывать законным путем. «Карпаты» сами представили пленку в ФФУ о том, что таки был договорной матч. При этом президент Профессиональной лиги Виталий Данилов поехал в УЕФА, там было собрание резидентов Премьер-лиги, и сказал о том, что ФФУ договорной матч не рассматривает. Потому что это налагает на федерацию определенный отпечаток. Но на тот момент федерация рассматривала этот договорной матч, она уже тогда имела четкие показания игроков, которые на пленку все рассказали. И эту пленку предъявили сами «Карпаты». Говорить о том, что это была провокация, – невозможно. Одним из спортивных директоров ФК «Металлист» было дано 110 тысяч долларов на покупку этого матча. И этому есть свидетельство. По всему этому делу ФФУ разбиралась в присутствии представителя УЕФА. Этот представитель был, мягко говоря, шокирован таким мягким наказанием, потому что в мировой практике команды выбрасывают в более низкий дивизион. Но поскольку у нас “Евро”, поэтому никого не хотели выбрасывать, и девять очков – это еще очень мягко для обоих клубов. У господина Я. есть хорошая возможность доказать это в суде в Лозанне. А от этих биг-бордов все озадачены. Есть конгресс, на котором можете сменить президента ФФУ, но зачем так подло?! Это, конечно, мелкая месть. Все проплачивает господин Я., потому что считает, что это ему что-то принесет. Он не понимает, что независимо от того, есть Суркис или нет Суркиса, все равно нужно будет доказывать в Лозанне свою правоту. У нас есть прямые доказательство, что этим занимается именно он.

– Но Ярославский говорит, что Григорий Михайлович сам себе делает такую антирекламу, потому что любит, когда о нем говорят...

– Это он пытается умничать. Я бы мог сказать, что это делает господин Я. с Деминским (владелец «Карпат»). Я же так не говорю, потому что это все-таки он сам господин Я. Суркисы не боятся его. Если бы они хотели, они бы по всему Киеву написали, что хотели, ведь целая трасса Киев – Борисполь (очевидно, право на рекламу. – Авт.) принадлежит «Динамо» (Киев). Они могут написать: «Кто требует отставки президента ФФУ? Коррупционер такой-то». Но в этом нет смысла. Заверяю вас, что Суркис до 2012 года будет работать. А затем, после такого тяжелого труда, может и отдыхать.

– Для чего, по-вашему, тот господин прибегает к таким методам? – Это месть. Простая человеческая месть. И не более того. Возможно, он хочет выслужиться перед тем же Ахметовым. Но Ахметов абсолютно другого склада человек, не лицемер. Никогда бы не пошел на такие подлости. Если бы он что-то хотел сказать, то снял бы трубку, позвонил, предъявил претензии, они бы встретились, как это было не раз и по судейству, и по другим вопросам. И за пять минут нашли бы общий язык, потому что говорят они на одном языке, любят футбол одинаково, вкладывают одинаково душу, сердце в футбол. А тот в футболе случайный человек: на фоне того, что в его городе футбола не было, людям показалось, что это типа спаситель. Но люди быстро разберутся, что он собой представляет.

– Еще говорят, что это мог бы делать Ярославский с согласия Бориса Колесникова... – Сначала я тоже так думал, но когда мы переговорили с Борисом Викторовичем, поняли, что он не имеет к этому никакого отношения. Более того, ему это не выгодно. Объясню, почему не выгодно. Суркис привез “Евро” в страну. Если бы Григорий Михайлович хотел, он бы бился, извивался при Ющенко или Януковиче, чтобы занять сладкое, хорошее место и зарабатывать. Но Суркиса нигде нет. Его брату даже не дали землю, которую он просил под стадион к Евро-2012. Также брат не пользуется бюджетными средствами. Ахметов построил в Донецке стадион за свои деньги, Ярославский харьковский стадион компенсировал за счет государства. Как это делалось? Не знаю. Колесникову не нужно, потому что он, во-первых, сидит на имиджевом проекте, на которое идет роскошное финансирование. Зарабатывает ли он на этом или нет, – другой вопрос. Но зачем ему сейчас скандалы вокруг такого имиджевого проекта? Он же умный человек. Но у Бориса Викторовича самого проблемы и скандалы с Ярославским, он его в последнее время за аэропорт отчитывает. Но это их проблемы. Да, у Суркисов сегодня отношения с Борисом Викторовичем непростые, но такие, что позволяют нормальное общение и решение проблем без биг-бордов. В газете «Сегодня» выходили публикации против Григория Михайловича. Если бы Суркисы хотели, они бы через телеканалы раздолбили Ярославский так, что от него бы осталось лишь мокрое место. Но они этого не делают и не собираются делать, потому что считают, что нужно жить цивилизовано.

Давайте по полочкам разберем, что хочет господин Я. биг-бордами «Суркиса в отставку». Все делается к конгрессу, который должен состояться 15 декабря. Вот увидите, что пикетировать конгресс приедут проплаченные болельщики, чтобы оказать давление на делегатов конгресса. Давление улицы в футболе недопустимо ни в коем случае... Конечно, у Суркиса есть как противники, так и сторонники. Болельщики не будут защищать Григория Михайловича, но они никак не смирятся, что кто-то диктует в Киеве свои условия. Это я вам гарантирую. И начнется бойня! Настоящее противостояние. Потому что болельщики – это страшный народ. Они готовы на безумные поступки. Недавно в Минске болельщики «Динамо» разделись по пояс в пятнадцать градусов мороза. Это же неадекватные люди. Поэтому представьте себе, если болельщиков специально натравливать!.. УЕФА отследит хоть одну такую ситуацию, тогда все, какое “Евро”...

– Еще Ярославский говорит, что биг-борды на имидж Украины не повлияют, УЕФА безразлично, что говорят о Суркисе, им бы стадионы строились… – Это неправда, и вскоре он в этом сам убедится. Ситуация будет такой, что Григория Суркиса защитит киевский болельщик, как бы он к Суркису ни относился.

– Ярославский считает, что это Суркис должен благодарить его за “Евро” в Харькове, а не наоборот… – Да он, чтобы получить “Евро” в Харькове дневал и ночевал в приемной Григория Михайловича. Поверьте мне, если бы Григорий Михайлович в какой-то момент дрогнул и сказал, стукнув по столу кулаком, своему другу, почти брату Коломойскому: включайся в аэропорт и так далее, то “Евро” было бы в Днепропетровске. Считаю, поступок Григория Михайловича на тот момент был неправильный, абсолютно неправильный. Нужно было ставить “Евро” в тех городах, которые были сначала, но он попал под влияние УЕФА, которое начало говорить, что Евро будет лишь в двух городах. И только для того, чтобы сохранить турнир в трех городах, сказал, что Харьков лучше. Да другими словами, как бы так мягко сказать, сдав интересы своего партнера в Днепропетровске, получил головную боль... Неблагодарного господина Я., которого совершенно не уважают в кругу бизнесменов. Недавно он целовал ручки Тимошенко, а сегодня готов целовать любое другое место новому президенту. Тот же Ахметов уважает его так же, как уважают его Суркисы. Когда Ахметов построил стадион в Донецке, Я. ходил, и всему окружению рассказывал, мол, что такое стадион в Донецке, это Ахметов построил, чтобы сесть самому и любоваться, как на корриду. Господина Я. все время мучает зависть... Его спрашивали: «Был договорной матч или нет? Потому что это же стыд». - «Нет, не было», – говорил он. Начали расследование, оказалось, что был. Сами поехали в УЕФА и сказали, что договорной матч был. Представляете, сами! Повели себя как те, извините, мусора, сказали, что вот договорной матч, и президент федерации плохой, нужно рассматривать. Поэтому УЕФА все ускорила – они были шокированы, что сняли только девять очков. Это ничего страшного. Вот когда из «Динамо» ушел Газзаев, разница между «Шахтером» была в два очка, а теперь – 12. То есть за пять туров мы потеряли десять очков. В футболе бывает разное.

– Не мог ли бы Колесников повлиять на ситуацию?

– Возможно, сегодня Борис Викторович и объяснил тому господину, что он наделал, но назад тяжело отступить... Джина назад в бутылку загнать тяжело. Поверьте мне, санкции будут серьезные. Я только боюсь, чтобы не было санкций для всего украинского футбола.

Оксана Климончук