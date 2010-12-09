Ахметов считает, что футболисты Шахтера "выросли из коротких штанишек"

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ ставит перед командой цель выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам вчера в Донецке после заключительного матча «горняков» с португальской «Брагой» в рамках группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, где«Шахтер» выиграл матч со счетом 2:0, набрал 15 очков и вышел в 1/8 финала Лиги.

«Мы ставили перед собой цель выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, и выполнили ее. И сегодня наша задача - не составить компанию в 1/8 Лиги чемпионов, а выйти в четвертьфинал», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он отметил, что его футболисты «уже выросли из тех коротких штанишек, которые у нас были еще вчера».

«Шахтер» - это амбициозный клуб. У меня также есть амбиции, и мы всегда перед собой будем ставить самые высокие цели. «Шахтер» сегодня играл даже не на ничью. Мы хотели победы, потому что ее заслужили наши болельщики», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Он акцентировал, что в этом году «Шахтер» удачно выступил в Лиге чемпионов, лидирует в Чемпионате Украины, а также претендует на Кубок Украины. За эти успехи Р.АХМЕТОВ высказал слова благодарности главному тренеру команды Мирче ЛУЧЕСКУ, который «инвестировал в нее душу и сердце», всем сотрудникам клуба и болельщикам.