Президент ФИФА отверг обвинения в коррупции

Президент Международной федерации футбола Зепп БЛАТТЕР отверг обвинения в коррупции, звучавшие в адрес ФИФА после объявления мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Как сообщает радио «Свобода»,в интервью швейцарскому журналу Weltwoche ("Вельтвохе") З.БЛАТТЕР назвал такие подозрения беспочвенными и отметил, что Англия "не умеет проигрывать".

Право проведения футбольного Чемпионата мира 2018 года было на днях по решению Исполкома ФИФА предоставлено России. Основным соперником российской заявки считалась заявка Англии. После подведения итогов конкурса в британских СМИ много говорилось о возможной коррупции международных футбольных чиновников.

Чемпионат мира 2022 года будет проведен в Катаре. Это решение также вызвало неоднозначную реакцию.