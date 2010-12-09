Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи 6-го, завершающего тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах E-H

Группа E. Клуж - Рома 1:1

Бавария - Базель 3:0

В плей офф вышли Бавария (15 очков) и Рома (10), в 1/16 Лиги Европы переходит Базель (6), у Клужа 4 очка.

Группа F. Жилина - Спартак 1:2

Марсель - Челси 1:0

В плей офф вышли Челси (15 очков) и Марсель (12), в 1/16 Лиги Европы - Спартак (9), у Жилины 0 очков.

Группа G. Милан - Аякс 0:2

Реал - Осер 4:0

В плей офф вышли Реал (16 очков) и Милан (8), в 1/16 Лиги Европы – Аякс (7), у Осера 3 очка.

Группа H.

Шахтер - Брага 2:0 (Рац 77, Адриано 84)

Арсенал - Партизан 3:1

В плей офф вышли Шахтер (15 очков) и Арсенал (12), в 1/16 Лиги Европы - Брага (9), у Партизана 0 очков.

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Напомним, что на день раньше сыграли группы A-D

Группа А.

Твенте - Тоттенхэм 3:3

Вердер - Интер 3:0

В плей офф вышли Тоттенхэм (11 очков) и Интер (10), в 1/16 Лиги Европы переходит Твенте (6), у Вердера 5 очков.

Группа B.

Лион - Хапоэль 2:2

Бенфика - Шальке-04 1:2

В плей офф вышли Шальке (13) и Лион (10), в 1/16 Лиги Европы - Бенфика (6), у Хапоэля 5 очков.

Группа C.

Бурсаспор - Рейнджерс 0:1

МЮ - Валенсия 1:1

В плей офф вышли МЮ (14) и Валенсия (11), в 1/16 Лиги Европы - Глазго (6), у Бурсаспора 1 очко.

Группа D.

Барселона - Рубин 2:0

Копенгаген - Панатинаикос 3:1

В плей офф вышли Барселона (14) и Копенгаген (10), в 1/16 Лиги Европы - Рубин (6), у Панатинаикоса 2 очка.

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Жеребьевка пар 1/8 финала состоится 17 декабря.

В 1/8 финала команды, финишировавшие на групповом этапе первыми, сразятся с клубами, которые заняли вторые места в своих группах, однако они не могут встретиться с командой из своего квартета или национальной ассоциации. Таким образом соперником Шахтера в феврале может стать один из трех итальянских клубов (Рома, Милан, Интер), двух французских (Марсель, Лион), испанская Валенсия или датский Копенгаген. Отметим, что кроме Шахтера "посеяны" три английских клуба (МЮ, Челси, Тоттенхэм) и по два немецких (Бавария, Шальке-04) и испанских (Реал, Барселона).