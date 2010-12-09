Во время Евро-2012 зрителям предложат единый билет
На матчи, проходящие на одном стадионе
Во время финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года болельщикам предложат единый билет на все матчи, которые будут проводиться на одном стадионе.
Как сообщает Информационный центр «Украина-2012», об этом проинформировал директор департамента Евро-2012 Львовского городского совета Олег ЗАСАДНЫЙ.
По его словам, такой вид услуг должен больше всего заинтересовать жителей городов, которые будут принимать матчи чемпионата, в частности, жителей Львова.
Кроме того, любители футбола смогут сэкономить на таком билете - три билета в одном будут продавать со скидкой.
«Иностранцы в основном хотят попасть на те матчи, в которых участвуют команды из их страны. Вместо этого львовянам было бы интересно посмотреть все матчи в своем родном городе», – считает О.ЗАСАДНЫЙ.
Директор департамента Евро-2012 Львовского горсовета также сообщил, что каждому городу, который будет принимать Евро-2012, будет выделено по 2 тыс. таких билетов.
О.ЗАСАДНЫЙ подчеркнул, что подобный вид пропусков на футбольные матчи будет впервые введен именно на Евро-2012. Раньше на чемпионатах Европы пакет билетов продавался фанам, которые ездили на матчи за своей командой по разным городам.
Как сообщал УНИАН, продажа билетов на матчи Евро-2012 ориентировочно начнется 1 марта 2011 года.