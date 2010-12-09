Кличко порвал мышцу спины: боя с Чисорой в субботу не будет
01:09, 09 декабря 2010Спорт
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Новую дату обсуждают с телеканалом
Boxingscene.com со ссылкой на английского промоутера Фрэнка Уоррена сообщил об отмене субботнего боя Кличко-Чисора. Причина – травма спины у Владимира.
«Час назад мне сказали, что у Кличко проблемы со спиной и боя не будет, - сказал Уоррен, - Дерек очень разочарован, он чувствовал себя прекрасно и проделал большую работу, готовясь к бою».
Бой собираются перенести, команда Кличко обсуждает с немецким каналом RTL новую дату поединка.
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