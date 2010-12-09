Кличко порвал мышцу спины: боя с Чисорой в субботу не будет

Boxingscene.com со ссылкой на английского промоутера Фрэнка Уоррена сообщил об отмене субботнего боя Кличко-Чисора. Причина – травма спины у Владимира.

«Час назад мне сказали, что у Кличко проблемы со спиной и боя не будет, - сказал Уоррен, - Дерек очень разочарован, он чувствовал себя прекрасно и проделал большую работу, готовясь к бою».

Бой собираются перенести, команда Кличко обсуждает с немецким каналом RTL новую дату поединка.