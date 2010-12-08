Самолёт с «Металлистом» не смог вылететь из Харькова в Вену
18:20, 08 декабря 2010Спорт
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Из-за непогоды
Самолет с членами футбольного клуба «Металлист» на борту из-за неблагоприятных погодных условий не смог вылететь из международного аэропорта «Харьков» в Вену.
Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-атташе ФК «Металлист» Максим СУКАЧЁВ, в связи с погодными условиями команда не вылетела в Вену, откуда должна была добираться в голландский Эйндховен.
Сегодня в Харькове в течение дня наблюдался сильный туман.
Согласно информации справочной службы аэропорта «Харьков», аэропорт работает в привычном режиме, отпускает и принимает все рейсы.
ФК «Металлист» 16 декабря должен играть на выезде матч Лиги Европы с футбольным клубом «ПСВ» (Эйндховен, Голландия).
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