Самолёт с «Металлистом» не смог вылететь из Харькова в Вену

Самолет с членами футбольного клуба «Металлист» на борту из-за неблагоприятных погодных условий не смог вылететь из международного аэропорта «Харьков» в Вену.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-атташе ФК «Металлист» Максим СУКАЧЁВ, в связи с погодными условиями команда не вылетела в Вену, откуда должна была добираться в голландский Эйндховен.

Сегодня в Харькове в течение дня наблюдался сильный туман.

Согласно информации справочной службы аэропорта «Харьков», аэропорт работает в привычном режиме, отпускает и принимает все рейсы.

ФК «Металлист» 16 декабря должен играть на выезде матч Лиги Европы с футбольным клубом «ПСВ» (Эйндховен, Голландия).