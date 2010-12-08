Ахметов говорит, что его сердце занято

Президент футбольного клуба «Шахтер» (Донецк), владелец компании СКМ Ринат АХМЕТОВ не планирует инвестировать в российский футбол.

Об этом он сказал журналистам в Донецке вечером 7 декабря накануне заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтера» с португальской «Брагой», сообщили УНИАН в пресс-службе клуба.

«В России много бизнесменов, которые хотели бы инвестировать в отечественный футбол и российскую инфраструктуру. А я бы хотел инвестировать только в украинский футбол и нашу инфраструктуру, и буду делать это с большим удовольствием», - сказал Р. АХМЕТОВ.

При этом бизнесмен подчеркнул, что в его сердце «всегда находился и находится футбольный клуб «Шахтер», и другому клубу там никогда не будет места».

Вместе с тем Р.АХМЕТОВ отметил, что решение Международной федерации футбола ФИФА отдать РФ право на проведение чемпионата мира 2018 года «очень хорошо для популяризации футбола в России».

«Думаю, сейчас в футбол пойдут огромные инвестиции - это очень важно. Без инвестиций невозможно добиться высоких результатов. Я всегда говорил, что с деньгами команду можно не создать, а без денег команду невозможно создать. Посему любые инвестиции в спорт, в футбол - это залог роста качества показателей», - убежден Р.АХМЕТОВ.