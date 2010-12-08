Луческу останется в Шахтере
08:52, 08 декабря 2010Спорт
2177
Ахметов: игра с Брагой покажет...
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что по окончании действующего контракта Мирчи Луческу с донецким клубом, с ним будет подписан новый независимо от результата заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов.
- Я убежден, что летом мы снова продлим контракт с Мирчей Луческу. Мистер седьмой год в "Шахтере", уже раз пять заканчивался контракт и мы не будем нарушать традицию. Я не хочу перед игрой говорить много хороших слов в адрес Мистера. Думаю, игра с "Брагой" покажет, кто для "Шахтера" Мирча Луческу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter