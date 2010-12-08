Луческу останется в Шахтере

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что по окончании действующего контракта Мирчи Луческу с донецким клубом, с ним будет подписан новый независимо от результата заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов.

- Я убежден, что летом мы снова продлим контракт с Мирчей Луческу. Мистер седьмой год в "Шахтере", уже раз пять заканчивался контракт и мы не будем нарушать традицию. Я не хочу перед игрой говорить много хороших слов в адрес Мистера. Думаю, игра с "Брагой" покажет, кто для "Шахтера" Мирча Луческу.

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