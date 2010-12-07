Чисора собрался «спасти бокс» от братьев Кличко

11 декабря состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBО, IBF и IBO украинцем Владимиром КЛИЧКО и британцем Дереком ЧИСОРОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Братьев Кличко, бой пройдет в немецком городе Мангейм на SAP Arena.

На прошедшей в Мангейме пресс-конференции В.КЛИЧКО назвал своего предстоящего соперника "чрезвычайно способным" в спортивном плане.

«ЧИСОРА, как он сам о себе говорит, бунтарь. Он даже лучше Дэвида ХЭЯ. Но я полностью готов к бою. Очень рад тому, что в субботу ЧИСОРА встретится с моими кулаками", - подчеркнул украинец.

В свою очередь Д.ЧИСОРА заявил: «Я спасу бокс от этих парней».