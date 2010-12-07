Избили главного тренера запорожского "Металлурга"

Главный тренер запорожского "Металлурга" Олег Лутков находится в больнице с серьезными побоями, сообщает Комсомольская правда.

Лутков возвращался домой с банкета по случаю окончания первой половины чемпионата и (по одной версии) на него напали фанаты, недовольные результатами команды, или (по другой) наставник "Металлурга" попал в обычную пьяную драку.

- Насколько известно мне, инцидент произошел в Шевченковском районе Запорожья, где проживает Олег Лутков. Сейчас он в больнице с серьезными побоями. Но категорически утверждать, что это дело рук болельщиков я бы не стала, - подтвердила информацию супруга одного из футболистов команды.

На неофициальном сайте болельщиков "Металлурга" посетители пишут, что состояние Олега Луткова очень серьезное:

- Состояние тяжелое, сломана челюсть, выбиты зубы, будут делать операцию. Лечиться будет минимум месяц, - говорится в сообщении.

За несколько дней до инцидента на одном из сайтов некто интересовался домашним адресом Луткова, и такую информацию, судя по записям в гостевой книге, ему предоставили. Кроме того, на форумах не единожды были замечены оскорбления в сторону наставника "Металлурга".